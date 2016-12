Johannes Stötter es un artista del bodypainting, un maestro en hacer desaparecer el cuerpo de sus modelos y convertirlos en otros animales u objetos, haciendo un camuflaje que engaña a nuestros ojos. Como un artista completamente autodidacta, Johannes desarrolló su estilo de pintura y su técnica de pintura corporal sin ningún tipo de relación con otros artistas del bodypainting . Se unió a la comunidad internacional bodypainting en 2009 en el Festival Mundial de Bodypainting en Austria, donde compitió en el campeonato mundial de bodypainting por primera vez. En los años siguientes ganó muchos premios, el World Champion 2012, Subcampeón del Mundo 2011 y 2014, Campeón de Italia 2011 y 2013, ganador del “Bodypainting North American Bodypainting Championship”, Atlanta, Georgia, USA 2013 y ganador del “International Fine Art Bodypainting Award”de 2014…

En estos cuatro vídeos vemos una muestra de su magistral trabajo:

El Lobo

La Rana

Camaleón

Pez Ángel

Me cuesta decidir cual me gusta mas. El que menos, el pez, pero los del lobo, la rana y el camaleón, me encantan y maravillan por igual.