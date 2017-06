Who Is On My Wifi es un programa para averiguar si alguien está robándote la señal de conexión wifi. Hacerse con la señal de un vecino no es tan complicado como algunos piensan y supone una preocupación para usuarios a los que no solo les ocupan ancho de banda, pueden usar tu wifi para delinquir, estafar o simplemente injuriar a personas, quedando tu IP y tu mismo como culpable. Una vez instalado, se hace un escaneo y aparecen tus maquinas conectadas en ese momento, tu router, tus ordenadores, tus tablets, tus teléfonos, tu televisor, etc… Cada cierto tiempo hace escaneos en segundo plano, se puede poner entre 2 y 10 minutos, y si encuentra una intrusión, salta una ventana avisando.

